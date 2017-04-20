Рух шкільних автобусів призупинили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. На Кіровоградщині прийняли рішення призупинити рух шкільних автобусів по території області 21 квітня і до поліпшення погодних умов. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив начальник Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА Володимир Таборанський.
“Буквально щойно відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якій було прийнято рішення призупинити рух шкільних автобусів по території області 21 квітня і до поліпшення погодних умов. Тому завтра всі діти, які підвозяться автобусами, отримають завдання дистанційно і працюватимуть”, — повідомив В.Таборанський.
Також він додав, що масові заходи, які планувались на вихідні у навчальних закладах, будуть перенесені на інший період.
Нагадаємо, у шести районах Кіровоградської області вже почало сніжити. Традиційно прихід циклону на собі першими відчули західні райони — Новоархангельський, Гайворонський, Голованівський, Благовіщенський, Добровеличківський та Вільшанський.