Руанда готова принять африканских беженцев за 5 тыс. долл. за человека израильские

В конце прошлой недели министр иностранных дел Руанды Луиза Мушикивабо в интервью местным СМИ сообщила, что ее страна готова принять около 10 тысяч нелегальных мигрантов из стран Африки, находящихся сейчас на территории Израиля.

Заявление главы МИДа Руанды является ответом на громкое предложение Израиля платить Руанде по 5 тысяч долларов США за каждого нелегального беженца из Африки, которые сейчас находятся на территории Израиля. Кроме того, Иерусалим готов заплатить каждому беженцу по 3,5 тыс. долл., если он добровольно согласится покинуть территорию Израиля и уехать в Руанду.

Однако некоторые местные израильские СМИ и правозащитные организации подвергли критике такой подход власти. Издатель Haaretz Амос Шокен назвал премьер-министра и других чиновников “убийцами в костюмах”.

“Они нелегально проникли, да, господин премьер-министр. Но ведь они ищут у нас убежища, и их голоса вы не хотите слышать. Если вы хотите избавиться от них, отправьте их в Канаду или любую другую страну, где им будет гарантирована безопасность. В этом и заключается ваша ответственность”, — подчеркнул бизнесмен.

Однако премьер-министр не согласился с ним, ответив в Twitter, что “нападки Амоса Шокена лишь усилили мою решимость — продолжать перемещение нелегальных мигрантов с территории Государства Израиль”.

Напоминаем, президент Украины Петр Порошенко и посол Республики Руанда Игорь Цезарь во время встречи обсудили сотрудничество в сфере образования и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере.