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Руанда готова прийняти африканських біженців за 5 тис. дол. за людину

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Влада Руанди заявила про готовність прийняти близько 10 тис. нелегальних мігрантів з Африки, які зараз перебувають на території Ізраїлю, проте за відповідну плату від ізраїльської сторони, повідомляє УНН з посиланням на "Комерсант". 

В кінці минулого тижня міністр закордонних справ Руанди Луїза Мушіківабо в інтерв’ю місцевим ЗМІ повідомила, що її країна готова прийняти близько 10 тис. нелегальних мігрантів з країн Африки, що знаходяться зараз на території Ізраїлю. Заява голови МЗС Руанди стала відповіддю на гучну пропозицію Ізраїлю платити Руанді по 5 тисяч доларів США за кожного нелегального біженця з Африки, які зараз перебувають на території Ізраїля. Крім того, Єрусалим готовий заплатити кожному біженцю по 3,5 тис. доларів, якщо він добровільно погодиться покинути територію Ізраїлю та виїхати до Руанди.

Однак деякі місцеві ірзаїльські ЗМІ та правозахисні організації піддали критиці такий підхід влади. Видавець Haaretz Амос Шокен назвав прем’єр-міністра та інших чиновників “вбивцями у костюмах”.

“Вони нелегально проникли, так, пане прем’єр-міністр. Але ж вони шукають у нас притулку, і їхні голоси ви не хочете чути. Якщо ви хочете позбутися від них, відправте їх в Канаду або будь-яку іншу країну, де їм буде гарантована безпека. В цьому і полягає ваша відповідальність”, — підкреслив бізнесмен.

Однак прем’єр-міністр не погодився з ним, відповівши у Twitter, що “нападки Амоса Шокена лише посилили мою рішучість — продовжувати переміщення нелегальних мігрантів з території Держави Ізраїль”.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко та посол Республіки Руанда Ігор Цезар під час зустрічі 6 червня обговорили співпрацю в освітній галузі та перспективи розвитку співробітництва в торговельно-економічній сфері.

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