Разведка: оккупанты на Донбассе ищут среди гражданских "украинских" шпионов и диверсантов

"В частности, под кураторством сотрудников ФСБ РФ составляются специальные планы населенных пунктов с указанием мест проживания граждан, которые недовольны действиями оккупационных властей, используют в общении украинский язык или родились в других регионах Украины. В дальнейшем указанные лица задерживаются сотрудниками т.н."органов внутренних дел "для проведения" профилактических бесед". В то же время нередко к задержанным применяются методы физического насилия и унижения", - заявил пресс-секретарь.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены.