Розвідка: окупанти на Донбасі шукають серед цивільних "українських" шпигунів та диверсантів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Російські окупаційні адміністрації активізували заходи щодо виявлення серед населення тимчасово окупованих територій громадян з проукраїнськими настроями під приводом боротьби з т.зв. "українськими" шпигунами та диверсантами. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає кореспондент УНН.

"Зокрема, під кураторством співробітників ФСБ РФ складаються спеціальні плани населених пунктів із позначенням місць проживання громадян, які невдоволені діями окупаційної влади, використовують у спілкуванні українську мову або народились в інших регіонах України. Надалі вказані особи затримуються співробітниками т.зв. "органів внутрішніх справ" для проведення "профілактичних бесід". Водночас нерідко до затриманих застосовуються методи фізичного насильства та приниження", - заявив речник.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів порушували режим припинення вогню, з них 11 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двох поранено.

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