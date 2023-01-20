Разведка Германии заявила о “больших потерях” украинской армии в боях за Бахмут

Детали

По информации SPIEGEL, разведка проинформировала политиков Бундестага на секретном совещании на этой неделе, что в настоящее время украинские силы обороны ежедневно теряют “трехзначное число” своих военных.

Так, издание пишет со ссылкой на разведку, что взятие Бахмута россиянами будет иметь серьезные последствия, поскольку позволит россии продвинуться дальше вглубь страны.

Также сообщается, что российская армия действовала под Бахмутом “с беспощадной жестокостью”.

Цитата

“россия в настоящее время бросает солдат, как пушечное мясо, и несет высокие потери в собственных вооруженных силах”, – говорится в материале.

Добавим

Военно-политическое руководство Украины на данный момент не комментирует информацию SPIEGEL о ситуации в Бахмуте и Соледаре. Однако, по данным Генерального Штаба ВСУ, украинские защитники отбивают атаки оккупантов на Донецком направлении.