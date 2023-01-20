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Розвідка Німеччини заявила про “великі втрати” української армії у боях за Бахмут

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Федеральна розвідувальна служба Німеччини заявила про нібито великі втрати української армії в боях за стратегічно важливе місто Бахмут на сході країни, передає УНН.

Розвідка Німеччини заявила про “великі втрати” української армії у боях за Бахмут

Деталі

За інформацією SPIEGEL, розвідка поінформувала політиків Бундестагу на секретній нараді цього тижня, що наразі українські сили оборони щодня втрачають “тризначну кількість” своїх військових.

Так, видання пише з посиланням на розвідку, що взяття Бахмута росіянами матиме серйозні наслідки, оскільки дасть змогу росії просунутися далі вглиб країни.

Також повідомляється, що російська армія діяла під Бахмутом “з нещадною жорстокістю”.

Цитата

“росія нині кидає солдатів, як гарматне м'ясо, і зазнає високих втрат у власних збройних силах”, – йдеться в матеріалі.

Додамо

Військово-політичне керівництво України наразі не коментує інформацію SPIEGEL щодо ситуації в Бахмуті та Соледарі. Однак, за даними Генерального Штабу ЗСУ, українські захисники відбивають атаки окупантів на Донецькому напрямку.

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