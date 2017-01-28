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Разведка: двое российских военных на Донбассе убили командира взвода

Разведка: двое российских военных на Донбассе убили командира взвода

Киев • УНН

 • 11747 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Двое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ убили своего командира взвода, который требовал денежную компенсацию, задержав их в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Как отметили в разведке, в частях и подразделениях 1 АК (Донецк) ВС РФ увеличивается количество случаев гибели и травмирования личного состава вследствие нарушения воинской дисциплины. Так, двое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ убили своего командира взвода, который требовал денежную компенсацию, задержав их в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, как говорится в сообщении, продолжаются случаи насильственных действий командиров 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в отношении подчиненных.

"Один из командиров взводов зарезал своего подчиненного с помощью угловой шлифовальной машины "болгарка". С целью избежания ответственности и сокрытия данных фактов командованием отдельного штурмового полка морской пехоты принято решение об оформлении документов об увольнении данных военнослужащих задним числом", - сообщили в разведке.

Ранее в разведке сообщали, что командующий Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ издал письменный запрет об увольнении боевиков, у которых закончился срок "контракта".

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