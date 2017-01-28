Розвідка: двоє російських військових на Донбасі вбили командира взводу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Двоє військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ вбили свого командира взводу, який вимагав грошову компенсацію, затримавши їх у стані алкогольного сп’яніння. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

Як відзначили у розвідці, у частинах та підрозділах 1 АК (Донецьк) ЗС РФ збільшується кількість випадків загибелі та травмування особового складу внаслідок порушення військової дисципліни. Так, двоє військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ вбили свого командира взводу, який вимагав грошову компенсацію, затримавши їх у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, як йдеться у повідомленні, продовжуються випадки насильницьких дій командирів 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти у відношенні до підлеглих.

"Один з командирів взводів зарізав свого підлеглого за допомогою кутової шліфувальної машини “Болгарки”. З метою уникнення відповідальності та приховання даних фактів командуванням окремого штурмового полку морської піхоти прийнято рішення на оформлення документів про звільнення даних військовослужбовців заднім числом", - повідомили у розвідці.

Раніше у розвідці повідомляли, що командувач Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ видав письмову заборону про звільнення бойовиків, в яких закінчився термін “контракту”.

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