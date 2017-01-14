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Разведка: 28 человек из 32, прибывших на Донбасс из РФ в качестве "пополнения", непригодны для службы

Разведка: 28 человек из 32, прибывших на Донбасс из РФ в качестве "пополнения", непригодны для службы

Киев • УНН

 • 8438 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Большая часть кандидатов на прохождение службы, прибывшие из РФ на Донбасс, оказались непригодными по состоянию здоровья и склонными к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими веществами. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook, передает УНН.

"9 января с.г. проверка тридцати двух кандидатов на прохождение службы, прибывших с территории России для пополнения 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ, показала, что двадцать восемь из них оказались непригодны по состоянию здоровья и склонными к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими веществами", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщили в разведке, по результатам работы комиссий оккупационного командования в соединениях и частях 1 и 2 АК установлено, что большинство военнослужащих-контрактников из числа местного населения не хотят продлевать контракты, а российские военнослужащие характеризуются низкими морально-психологическими качествами.

Напомним, по данным разведки, ФСБ РФ активизировала вербовочную деятельность среди студентов высших учебных заведений Украины и РФ, которые имеют родственников на неподконтрольных Украине территориях.

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