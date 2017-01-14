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Розвідка: 28 осіб із 32, що прибули на Донбас з РФ у якості "поповнення", непридатні для служби

Розвідка: 28 осіб із 32, що прибули на Донбас з РФ у якості "поповнення", непридатні для служби

Київ • УНН

 • 8439 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Більша частина кандидатів для проходження служби, які прибули з РФ на Донбас, виявили непридатними за станом здоров’я та схильні до зловживання алкогольними напоями й наркотичними речовинами. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook, передає УНН.

"9 січня ц.р. перевірка тридцяти двох кандидатів для проходження служби, які прибули з території Росії для поповнення 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, показала, що двадцять вісім з них виявились непридатні за станом здоров’я та схильні до зловживання алкогольними напоями й наркотичними речовинами", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомили у розвідці, за результатами роботи комісій окупаційного командування у з’єднаннях та частинах 1 і 2 АК встановлено, що більшість військовослужбовців-контрактників з числа місцевого населення не бажають продовжувати контракти, а російські військовослужбовці характеризуються низькими морально-психологічними якостями.

Нагадаємо, за даними розвідки, ФСБ РФ активізувала вербувальну діяльність серед студентів вищих навчальних закладів України та РФ, які мають родичів на непідконтрольних Україні територіях.

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