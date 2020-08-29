Расстрел автобуса под Харьковом: суд избрал меры пресечения для шестерых подозреваемых

“Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения Кириллу Даценко: содержание под стражей до 25 октября”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что другим пяти подозреваемым избрание меры пресечения состоится в течение 30 августа.

Ранее сообщалось об избрании меры пресечения 5 подозреваемым.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми.

После нападения на автобус с активистами был введен план “Перехват” и операцию “Сирена” , в результате были задержаны 14 подозреваемых в нападении.

По информации УНН, в результате нападения были четверо пострадавших: трое получили ранения от выстрелов из травматического оружия (потерпевший 1968 года был госпитализирован с травмой плеча, пострадавший 1982 года рождения — с травмой предплечья, а пострадавший 1984 года рождения — с травмой голени), кроме того, еще один мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.