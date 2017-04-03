Расследованием убийства адвоката в Ровенской области займется прокуратура
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Прокуратура Ровенской области затребовала в полиции дело об убийстве адвоката и ранении ветерана полиции в райцентре Дубно. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Там отметили, что провели необходимые первоочередные следственные действия, по результатам которых установлены данные о возможной причастности к преступлению работника прокуратуры.
"Назначен ряд экспертиз, которые должны определить, совершил ли убийство работник прокуратуры. Подозрение ему не объявлено. Продолжаются поиски мужчины", - отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Ход досудебного расследования в этом уголовном производстве взят под контроль руководства прокуратуры Ровенской области.
Как сообщал УНН, 1 апреля 2017 в частном доме райцентра Дубно была убита из огнестрельного оружия 43-летняя женщина-адвокат и тяжело ранен ее муж, пенсионер органов внутренних дел. Последний госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В преступлении подозревают старшего сына пострадавшего - 29-летнего работника прокуратуры Тернопольской области.