Расследованием убийства адвоката в Ровенской области займется прокуратура

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66459 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108376 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166227 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121952 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119865 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114257 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105391 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157340 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Расследованием убийства адвоката в Ровенской области займется прокуратура

Расследованием убийства адвоката в Ровенской области займется прокуратура

Киев  •  УНН

 • 11657 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Прокуратура Ровенской области затребовала в полиции дело об убийстве адвоката и ранении ветерана полиции в райцентре Дубно. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Там отметили, что провели необходимые первоочередные следственные действия, по результатам которых установлены данные о возможной причастности к преступлению работника прокуратуры.

"Назначен ряд экспертиз, которые должны определить, совершил ли убийство работник прокуратуры. Подозрение ему не объявлено. Продолжаются поиски мужчины", - отметили в пресс-службе прокуратуры области.

Ход досудебного расследования в этом уголовном производстве взят под контроль руководства прокуратуры Ровенской области.

Как сообщал УНН, 1 апреля 2017 в частном доме райцентра Дубно была убита из огнестрельного оружия 43-летняя женщина-адвокат и тяжело ранен ее муж, пенсионер органов внутренних дел. Последний госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В преступлении подозревают старшего сына пострадавшего - 29-летнего работника прокуратуры Тернопольской области.

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