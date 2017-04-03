Розслідуванням вбивства адвоката на Рівненщині займатиметься прокуратура
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прокуратура Рівненської області витребувала в поліції справу про вбивство адвоката та поранення ветерана поліції в райцентрі Дубно. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Рівненської області.
Там наголосили, що провели необхідні першочергові слідчі дії, за результатами яких встановлені дані про можливу причетність до злочину працівника прокуратури.
“Призначена низка експертиз, яка має визначити, чи скоїв вбивство працівник прокуратури. Підозру йому не оголошено. Тривають пошуки чоловіка”, — зазначили в прес-службі прокуратури області.
Хід досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні взято на контроль керівництвом прокуратури Рівненської області.
Як повідомляв УНН, 1 квітня 2017 року в приватному будинку райцентру Дубно вбито з вогнепальної зброї 43-річну жінку-адвоката та тяжко поранено її чоловіка, пенсіонера органів внутрішніх справ. Останнього госпіталізовано до реанімаційного відділення районної лікарні. За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У злочині підозрюють старшого сина постраждалого — 29-річного працівника прокуратури Тернопільської області.