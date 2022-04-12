Разыскивают, ловят на улице, запугивают семьи: как на оккупированных территориях Украины оккупанты наращивают принудительную мобилизацию

Детали

Так, по словам омбудсмена, в Запорожской области оккупанты разыскивают мужчин призывного возраста и доставляют в военкоматы.

Проводят рейды по коммунальным заведениям. По области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Путем запугивания семей и близких рашисти заставляют украинских полицейских вступать в отряды так называемой “народной милиции".

В Луганской области мужчин оккупанты ловят прямо на улицах, забирают мужчин с рабочих мест на коммунальных предприятиях и заводах и принудительно отправляют в военкоматы.

Мужчины в области начали скрываться, ведь под призыв попадают даже студенты и лица, которые по состоянию здоровья не пригодны к службе.

Во временно оккупированном Крыму рашисты развернули кампанию по привлечению врачей местных учреждений здравоохранения к работе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Оккупационная власть аргументирует необходимость выезда в ОРДЛО тем, что на этих территориях значительная часть врачей была мобилизована для участия в войне против Украины. Врачи-крымчане должны занять их место в больницах на Востоке Украины.

Добавим

"Принудительная мобилизация на захваченных территориях РФ является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству заставлять лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах", - написала Денисова.

Омбудсмен также обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.