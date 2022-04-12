Розшукують, ловлять на вулиці, залякують родини: як на окупованих територіях України окупанти нарощують примусову мобілізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На окупованих територіях України російські загарбники нарощують примусову мобілізацію. Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, окупанти ловлять чоловіків просто на вулицях і вдаються до залякування родин, передає УНН.
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Так, за словами омбудсмена, у Запорізькій області окупанти розшукують чоловіків призовного віку та доправляють до військоматів.
Проводять рейди комунальними закладами. По області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.
Шляхом залякування родин та близьких рашисти змушують українських поліцейських вступати до загонів так званої “народної міліції.
У Луганській області чоловіків окупанти ловлять просто на вулицях, забирають чоловіків з робочих місць на комунальних підприємствах та заводах і примусово відправляють до військоматів.
Чоловіки в області почали переховуватись, адже під призов потрапляють навіть студенти та особи, які за станом здоров’я не придатні до служби.
У тимчасово окупованому Криму рашисти розгорнули кампанію із залучення лікарів місцевих закладів охорони здоров'я до роботи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Окупаційна влада аргументує необхідність виїзду в ОРДЛО тим, що на цих територіях значну частину лікарів було мобілізовано для участі у війні проти України. Лікарі-кримчани мають зайняти їхнє місце у лікарнях на Сході України.
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"Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах", - написала Денісова.
Омбудсмен також звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.