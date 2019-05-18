Начался финал "Евровидения-2019"

Последовательность финалистов 26 стран-участниц такова: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания.

Напомним, Украина в этом году участия в песенном конкурсе не принимает, соответственно, голосовать украинцы за своих фаворитов тоже не смогут.

Как сообщал УНН, Google предсказал победителя Евровидения-2019 на основании поисковых запросов.

После двух полуфиналов песенного конкурса Евровидение-2019 букмекеры прогнозируют, что в тройку финалистов войдут представитель от Нидерландов Дункан Лоуренс, представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке и швед Джон Лундвик.