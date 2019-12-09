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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 92726 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 55329 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 100091 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 113207 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 144692 просмотра

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Началась двусторонняя встреча Зеленского и Меркель

Началась двусторонняя встреча Зеленского и Меркель

Киев  •  УНН

 • 10717 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Началась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель в рамках саммита в нормандском формате, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента в Facebook.

“Идет двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках Нормандского саммита в Париже”, — указано в сообщении Офис Президента.

Как писал УНН ранее, в Париже завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона.

“Завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видение завершения войны на Донбассе”, — говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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