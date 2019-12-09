Началась двусторонняя встреча Зеленского и Меркель

“Идет двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках Нормандского саммита в Париже”, — указано в сообщении Офис Президента.

Как писал УНН ранее, в Париже завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона.

“Завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видение завершения войны на Донбассе”, — говорится в сообщении.