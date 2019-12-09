Розпочалася двостороння зустріч Зеленського та Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Розпочалася двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та канцлера Федеративної республіки Німеччина Ангели Меркель в рамках саміту у нормандському форматі, пише УНН з посиланням на Офіс Президента у Facebook.
“Триває двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель у рамках Нормандського саміту в Парижі”, — вказано у повідомленні Офіс Президента.
Як писав УНН раніше, у Парижі завершилася двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.
“Завершилася двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Це була перша двостороння зустріч у рамках перемовин, запланованих сьогодні для напрацювання бачення щодо завершення війни на Донбасі”, — йдеться у повідомленні.