Раскрытие убийств Д.Вороненкова и П.Шеремета является делом чести - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Делом чести для всех украинских правоохранительных органов является раскрытие убийств экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, журналиста Павла Шеремета и диверсии на складах в Харьковской области. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 25-летия СБУ, передает корреспондент УНН.
"Делом чести всех правоохранительных органов Украины, и Служба должна подставить свое плечо и помочь, и раскрытие убийства вчерашнего, когда возле "Премьер Паласа" был убит бывший депутат Госдумы, главный свидетель по делу Януковича, и раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета, и раскрыть вчерашнюю диверсию в Харьковской области. Это тоже дело военной контрразведки вместе с военной прокуратурой", - подчеркнул Президент.
Однако, по его словам, от ошибок не застрахованы даже те спецслужбы, история которых насчитывает не 25, а уже сотни лет.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Как сообщал УНН, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.