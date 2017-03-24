Раскрытие убийств Д.Вороненкова и П.Шеремета является делом чести - Президент

"Делом чести всех правоохранительных органов Украины, и Служба должна подставить свое плечо и помочь, и раскрытие убийства вчерашнего, когда возле "Премьер Паласа" был убит бывший депутат Госдумы, главный свидетель по делу Януковича, и раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета, и раскрыть вчерашнюю диверсию в Харьковской области. Это тоже дело военной контрразведки вместе с военной прокуратурой", - подчеркнул Президент.

Однако, по его словам, от ошибок не застрахованы даже те спецслужбы, история которых насчитывает не 25, а уже сотни лет.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Как сообщал УНН, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.