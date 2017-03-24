Розкриття вбивств Д.Вороненкова та П.Шеремета є справою честі - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Справою честі для всіх українських правоохоронних органів є розкриття вбивств екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, журналіста Павла Шеремета та диверсії на складах у Харківській області. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди 25-річчя СБУ, передає кореспондент УНН.
“Справою честі всіх правоохоронних органів України, і Служба має підставити своє плече і допомогти, і розкриття вбивства вчорашнього, коли біля "Прем’єр-палацу“ був убитий колишній депутат Держдуми, головний свідок у справі Януковича, і розкрити вбивство журналіста Павла Шеремета, та й розкрити вчорашню диверсію у Харківській області. Це теж справа військової контррозвідки разом з військовою прокуратурою”, — наголосив Президент.
Однак, за його словами, від помилок не застраховані навіть ті спецслужби, історія яких нараховує не 25, а вже сотні років.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова. Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Як повідомляв УНН, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.