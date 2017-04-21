Разворовывать средства А.Клименку помогали более 1 тыс. финэкспертов - Е.Енин

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31520 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98794 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150700 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114193 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115047 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111652 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В схеме вывода средств на бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко работало более тысячи финансовых экспертов. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Только в Украине на А.Клименко работало более 400 финансовых экспертов, еще 600 обслуживали контакты с международными конвертационными центрами", - сказал Е.Енин.

Он добавил, А.Клименко использовал достаточно сложные схемы хищения денег, их отмывания и аккумулирования на зарубежных счетах.

При этом Е.Енин напомнил, что ГПУ планирует к осени этого года передать в суд дело в отношении экс-министра.

Напомним, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко подозревается в том, что в период апреля 2012 - сентябрь 2013, занимая должности председателя ГНС (Министерства доходов и сборов) Украины в составе созданной и возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 3166090 тыс. грн, путем незаконного возмещения НДС на счета фикты в них предприятий в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации.

Как сообщал УНН, ГПУ завершила следствие по делу А.Клименко.

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