Разворовывать средства А.Клименку помогали более 1 тыс. финэкспертов - Е.Енин

"Только в Украине на А.Клименко работало более 400 финансовых экспертов, еще 600 обслуживали контакты с международными конвертационными центрами", - сказал Е.Енин.

Он добавил, А.Клименко использовал достаточно сложные схемы хищения денег, их отмывания и аккумулирования на зарубежных счетах.

При этом Е.Енин напомнил, что ГПУ планирует к осени этого года передать в суд дело в отношении экс-министра.

Напомним, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко подозревается в том, что в период апреля 2012 - сентябрь 2013, занимая должности председателя ГНС (Министерства доходов и сборов) Украины в составе созданной и возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 3166090 тыс. грн, путем незаконного возмещения НДС на счета фикты в них предприятий в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации.

Как сообщал УНН, ГПУ завершила следствие по делу А.Клименко.