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Розкрадати кошти О.Клименку допомагали понад 1 тис. фінекспертів – Є.Єнін

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. В схемі виведення коштів на колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка працювало більше тисячі фінансових експертів. Про це в інтерв’ю УНН розповів заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін.

"Лише в Україні на Клименка працювало понад 400 фінансових експертів, ще 600 обслуговували контакти з міжнародними конвертаційними центрами",- сказав Є.Єнін.

Він додав, О.Клименко використовував достатньо складні схеми розкрадання грошей, їх відмивання і акумулювання на зарубіжних рахунках.

При цьому Є.Єнін нагадав, що ГПУ планує до осені цього року передати в суд справу щодо екс-міністра.

Нагадаємо, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко підозрюється у тому, що у період квітня 2012 — вересня 2013 років, займаючи посади голови ДПС (Міністерства доходів і зборів) України у складі створеної та очолюваної екс-президентом України Віктором Януковичем злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету на загальну суму 3 166 090 тис. грн, шляхом незаконного відшкодування ПДВ на рахунки фіктивних підприємств в особливо великому розмірі, які було розподілено між учасниками злочинної організації.

Як повідомляв УНН, ГПУ завершила слідство у справі О.Клименка.

Українські Національні Новини

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