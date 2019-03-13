Хищение в "оборонке": НАБУ считает безосновательными обвинения в пособничестве коррупционным схемам

В пресс-службе подчеркивается, что боро не уполномочено выдавать справки о фиктивности предприятия и формировать или вести перечень/реестр компаний, которые являются фиктивными.

В пресс-службе заявили, что: “НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы. В течение 2016-2017 гг. Государственный концерн “Укроборонпром” неоднократно обращался в НАБУ с просьбой предоставить информацию о компаниях-контрагентах. Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которых спрашивал “Укроборонпром”.

НАБУ отмечает, что ООО “Оптимумспецдеталь” упоминается в 4 письмах от агентства в “Укроборонпром”. Бюро подчеркивает, что ни в одном из них не опровергается факт того, что компания занимается противоправной деятельностью. “Вместе с тем приводятся конкретные, документально подтверждены на тот момент факты. Эти данные собраны во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами ГП „Харьковский бронетанковый завод“ („ХБТЗ“) при поставке в течение 2014-2016 гг. запчастей и комплектующих к бронетанковой техники”, — указано в сообщении пресс-службы агентства.

Напоминаем, в НАБУ начали служебное расследование по фактам телесюжета.