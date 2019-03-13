Розкрадання в "оборонці": НАБУ вважає безпідставними звинувачення у пособництві корупційним схемам
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України заявили, що в останній частині розслідування Bihus.info були допущені неточності та маніпуляції, паралельно відкинувши звинувачення щодо причетності бюро до покривання оборудок, пов’язаних з фігурантами журналістського сюжету. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
У прес-службі підкреслюється, що боро не вповноважене давати довідки про фіктивність підприємства та формувати чи вести перелік/реєстр компаній, які є фіктивними.
У прес-службі заявили, що: “НАБУ, як будь-який державний орган, зобов’язане відповідати на запити. Впродовж 2016-2017 рр. державний концерн “Укроборонпром” неодноразово звертався до НАБУ з проханням надати інформацію щодо компаній-контрагентів. Відповіді НАБУ стосувалися виключно тих компаній, про які запитував “Укроборонпром”.
НАБУ зазначає, що ТОВ “Оптимумспецдеталь” згадується у 4 листах від агентства до “Укроборонпрому”. Бюро підкреслює, що у жодному з них не спростовується факт того, що компанія займається протиправною діяльністю. “Натомість наводяться конкретні, документально підтверджені на той момент факти. Ці дані зібрані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами ДП „Харківський бронетанковий завод“ („ХБТЗ“) при постачанні впродовж 2014-2016 рр. запчастин і комплектуючих до бронетанкової техніки”, — вказано у повідомленні прес-служби агентства.
Нагадуємо, у НАБУ розпочали службове розслідування за фактами телесюжету.