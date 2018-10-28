Появившаяся победа вывела "Ливерпуль" в лидеры АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. “Ливерпуль” на домашней арене “Энфилде” не оставил шансов “Кардифф” в рамках встречи 10-го тура, передает корреспондент УНН.
На 10 минуте Мохаммед Салах открыл счет, который добил мяч после двух попыток партнеров. Только на 66 минуте Садио Мане оттеснил двух визави в чужой штрафной и пробил стража ворот “Кардиффа” Этриджа.
Некоторую интригу в игру внес гол Патерсона — протолкнул игровой снаряд между ног Алиссона (2:1). Однако все вопросы относительно победителя были решены в заключительную десятиминутку. Тогда отличились Шакире и Мане — 4:1.
С 26 пунктами “мерсисайдцы” вышли на первую ступень, но их может догнать “Манчестер Сити” в случае выигрыша в “Тоттенхэма”.
Добавим, что в других матчах 10-го тура “Брайтон” на своем поле обыграл “Вулверхэмптон” (1:0), “Борнмут” в гостях разгромил “Фулхэм” (3: 0), а “Хаддерсфилд Таун” на выезде потерпел крупное поражение от “Уотфорда” (0:3).