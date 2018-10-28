Розгромна звитяга вивела "Ліверпуль" у лідери АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. “Ліверпуль” на домашній арені “Енфілді” не залишив жодних шансів “Кардіфу” в рамках зустрічі 10-го туру, передає кореспондент УНН.
На 10 хвилині Мохаммед Салах відкрив рахунок, який добив м’яч після двох спроб партнерів. Тільки на 66 хвилині Садіо Мане відтіснив двох візаві у чужій карній зоні та пробив стража воріт “Кардіфа” Етріджа.
Деяку інтригу у гру вніс гол Патерсона — проштовхнув ігровий снаряд між ніг Аліссону (2:1). Однак усі питання стосовно переможця були вирішені в заключну десятихвилинку. Тоді відзначилися Шакірі і Мане — 4:1.
З 26 пунктами “мерсисайдці” вийшли на перший щабель, але їх може наздогнати “Манчестер Сіті” у випадку виграшу у “Тотенхема”.
Додамо, що в деяких інших матчах 10-го туру “Брайтон” на своєму полі обіграв “Вулверхемптон” (1:0), “Борнмут” в гостях розгромив “Фулхем” (3:0), а “Хаддерсфілд Таун” на виїзді зазнав великої поразки від “Уотфорда” (0:3).