Разгон под ВР: пострадали четверо полицейских, задержаны более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Во время следственных действий в палаточном городке возле Верховной Рады в субботу утром, пострадали четверо полицейских, общее количество раненых уточняется. В то же время в участки полиции из-под ВР доставлены более сотни человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В полиции напомнили, что утром 3 марта на основании решения суда пришли со следственными действиями на улицу Грушевского возле здания парламента. Процессуальные действия продолжаются в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи столичной полиции. Именно по их требованию и был обеспечен доступ правоохранителей на территорию палаточного городка.
"Его жители совершили неповиновение законным требованиям полицейских и нанесли телесные повреждения правоохранителям. В результате в госпиталь МВД для оказания медицинской помощи доставлены четверо сотрудников полиции", - указали в полиции.
Указано, что информация о пострадавших уточняется.
"В настоящее время в участки полиции доставлено более сотни человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции", - добавили в полиции.
Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.
Полиция под ВР нашла "коктейли Молотова", пять дымовых мин и девять гранат.
Кроме того, полиция открыла производство из-за утренних события под ВР - по ст. 345 УК Украины.