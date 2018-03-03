Розгін під ВР: постраждали четверо поліцейських, затримали більше 100 осіб

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Під час слідчих дій у наметовому містечку біля Верховної Ради у суботу зранку, постраждали четверо поліцейських, загальна кількість поранених уточнюється. Водночас до відділків поліції з-під ВР доставлено понад сотню осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

У поліції нагадали, що вранці 3 березня на підставі ухвалу суду прийшли зі слідчими діями на вулицю Грушевського біля будинку парламенту. Процесуальні дії тривають в рамках кримінальних проваджень, що їх розслідують слідчі столичної поліції. Саме на їх вимогу і був забезпечений доступ правоохоронців на територію наметового містечка.

"Його мешканці вчинили непокору законним вимогам поліцейських та спричинили тілесні ушкодження правоохоронцям. У результаті до госпіталю МВС для надання медичної допомоги доставлені четверо працівників поліції", - вказали у поліції.

Вказано, що інформація про постраждалих уточнюється.

"На цей час до відділків поліції доставлено понад сотню осіб, які чинили спротив співробітниками поліції", - додали у поліції.

Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.

Поліція під ВР знайшла "коктейлі Молотова", п'ять димових мін і дев'ять гранат.

Крім того, поліція відкрила провадження через ранкові події під ВР - за ст. 345 ККУ.

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