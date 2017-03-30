Розничная продажа бензина в Киеве в феврале снизилась на 12,6%

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66336 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108354 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166202 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121932 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119850 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114248 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105384 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Розничная продажа бензина в Киеве в феврале снизилась на 12,6%

Розничная продажа бензина в Киеве в феврале снизилась на 12,6%

Киев  •  УНН

 • 17182 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Розничная продажа бензина через автозаправочные станции (АЗС) Киева в феврале 2017 снизилась на 12,6% по сравнению с февралем 2016 года — до 11,9 тыс. тонн, передает УНН со ссылкой на данные Главного управления статистики в городе Киеве.

Так, в феврале 2017 года розничные продажи бензина моторного марки А-92 через АЗС Киева составляли 2,2 тыс. тонн, что на 10,9% меньше, чем в феврале 2016 года, бензина марки А-95 — 9,3 тыс. тонн, что на 12,1% меньше, марки А-98 — 95,4 тонны, что на 31,1% меньше, чем в феврале 2016 года.

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Розничные продажи дизтоплива в феврале 2017 в Киеве в годовом измерении также уменьшились на 3,7% — до 5,6 тыс. тонн.

В объеме реализованного бензина 78,1% приходилось на продажу бензина моторного марки А-95, 19% — А-92, 0,8% — А-98, 2,1% — моторного топлива смесевого.

Также добавим, что в месячном измерении розничные продажи бензина моторного через АЗС Киева выросли на 6,5%, бензина марки А-92 — на 4,6%, бензина марки А-95 — на 7,5%, марки А-98 — снизились на 6,8%.

Напомним, как сообщал УНН, к уменьшению объемов реализации горючего ведет повышения цен на топливо.

Вместе с тем, по словам генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, нефтетрейдеры не заинтересованы в росте цен на бензин, потому что это приводит к снижению покупательной способности и сокращению объемов нефтяного рынка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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