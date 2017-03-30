Розничная продажа бензина в Киеве в феврале снизилась на 12,6%

Так, в феврале 2017 года розничные продажи бензина моторного марки А-92 через АЗС Киева составляли 2,2 тыс. тонн, что на 10,9% меньше, чем в феврале 2016 года, бензина марки А-95 — 9,3 тыс. тонн, что на 12,1% меньше, марки А-98 — 95,4 тонны, что на 31,1% меньше, чем в феврале 2016 года.

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Розничные продажи дизтоплива в феврале 2017 в Киеве в годовом измерении также уменьшились на 3,7% — до 5,6 тыс. тонн.

В объеме реализованного бензина 78,1% приходилось на продажу бензина моторного марки А-95, 19% — А-92, 0,8% — А-98, 2,1% — моторного топлива смесевого.

Также добавим, что в месячном измерении розничные продажи бензина моторного через АЗС Киева выросли на 6,5%, бензина марки А-92 — на 4,6%, бензина марки А-95 — на 7,5%, марки А-98 — снизились на 6,8%.

Напомним, как сообщал УНН, к уменьшению объемов реализации горючего ведет повышения цен на топливо.

Вместе с тем, по словам генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, нефтетрейдеры не заинтересованы в росте цен на бензин, потому что это приводит к снижению покупательной способности и сокращению объемов нефтяного рынка.