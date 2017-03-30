Роздрібний продаж бензину в Києві у лютому знизився на 12,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Роздрібний продаж бензину через автозаправні станції (АЗС) Києва у лютому 2017 року знизився на 12,6% порівняно з лютим 2016 року — до 11,9 тис. тонн, передає УНН з посиланням на дані Головного управління статистики у місті Києві.
Так, у лютому 2017 року роздрібні продажі бензину моторного марки А-92 через АЗС Києва становили 2,2 тис. тонн, що на 10,9% менше, ніж у лютому 2016 року, бензину марки А-95 — 9,3 тис. тонн, що на 12,1% менше, марки А-98 — 95,4 тонни, що на 31,1% менше ніж у лютому 2016 року.
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Роздрібні продажі дизпалива у лютому 2017 року у Києві у річному вимірі також зменшилися на 3,7% — до 5,6 тис. тонн.
В обсязі реалізованого бензину 78,1% припадало на продаж бензину моторного марки А-95, 19% — А-92, 0,8% — А-98, 2,1% — палива моторного сумішового.
Також додамо, що у місячному вимірі роздрібні продажі бензину моторного через АЗС Києва зросли на 6,5%, бензину марки А-92 — на 4,6%, бензину марки А-95 — на 7,5%, марки А-98 — знизилися на 6,8%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, до зменшення обсягів реалізації пального веде підвищення цін на пальне.
Разом з тим, за словами генерального директора мережі АЗС WOG Сергія Корецького, нафтотрейдери не зацікавлені у зростанні цін на бензин, бо це призводить до зниження купівельної спроможності і скорочення обсягів нафтового ринку.