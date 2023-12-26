россияне за сутки обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины: есть пострадавший и повреждения

За прошедшие сутки под обстрел российских военных попали более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеского обстрела Купянского района пострадал 63-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщается, артиллерийским и минометных обстрелов врага подверглись в частности: Ветеринарное Харьковского района; Ивашки, Уды Богодуховского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Амбарное, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Вчера около 10:00 российские войска обстреляли Волчанск. Повреждены частное домовладение и хозяйственные постройки. Люди не пострадали.

В 11:00 11:00 враг обстрелял с. Песчаное Купянского район. Пострадал 63-летний местный житель, получил взрывную травму, осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали - написал Синегубов.

Кроме того, около 11:30 в результате российского обстрела с. Казачья Лопань поврежден частный дом. Без пострадавших.

Также сегодня около 02:30 враг нанес удар по с. Подолы Купянского района. Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала, указал глава ОВА.

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