россияне за последние 3 недели 21 раз сбрасывали авиабомбы на белгородскую область - росСМИ

российские самолеты в начале апреля сбросили еще 5 авиабомб на белгородскую область. Всего за последние три недели в рф зафиксировали 21 такой случай. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 1 апреля ФАБ-500 нашли в ракитянском районе. Жителей тогда не эвакуировали, о пострадавших не сообщалось.

Уже 2 апреля еще две ФАБ-500 нашли в селе глотово, а на следующий день в 2 километрах от села Кропивне заметили ФАБ-250.

Кроме того, 4 апреля ФАБ-250 нашли в районе села козичово. По данным ASTRA, все боеприпасы уже уничтожили, пострадавших нет.

Издание отмечает, что за последние 3 недели известно уже о 18 авиабомбах, которые упали на территории белгородской области.

российские власти предпочитают это скрывать, а когда это не удается, называют падение - "нештатным сходом боеприпасов". Сейчас точных ответов, почему происходят подобные инциденты, нет, - говорится в сообщении.

Напомним

В россии загорелось судно снабжения "екатерина большая". Погиб один человек, трое госпитализированы.

