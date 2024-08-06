Россияне взяли в рабство украинца, который основал Telegram-канал об оккупированном Мелитополе

Россияне взяли в рабство украинца Евгения Ильченко, который основал Telegram-канал об оккупированном Мелитополе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Речь идет о гражданском журналисте Евгении Ильченко. Как выяснили "Репортеры без границ" (RSF), его арестовали за создание телеграм-канала с новостями о российской оккупации города - говорится в сообщении.

До полномасштабного вторжения Евгений Ильченко был юристом в Мелитополе. 3 мая 2022-го запустил телеграм-канал @Mitopol. Его сообщения касались местных новостей, например проблем с поставками в супермаркетах, присутствия оккупантов на улицах и коррупции.

В июле 2022 года Ильченко арестовали по обвинению в "терроризме". В сообщениях, которые он сумел отправить своему родственнику и с которыми ознакомились RSF, он описал, как его и еще 15 украинцев сначала несколько недель держали под стражей в Мелитополе - отмечается в сообщении.

Из сообщений следует, что обычным явлением были пытки - задержанных регулярно били током, в том числе по гениталиям. Иногда их выводили среди ночи в лес обнаженными на "расстрел", а потом напуганных вели обратно в тюрьму

С сентября 2022 года Ильченко начали привлекать к принудительному труду. На фото, которые Евгений прислал из неволи и которые просмотрели "Репортеры", видно, что его несколько месяцев заставляли строить траншеи для российских военных и чистить их оружие. Глава отдела расследований "Репортеров без границ" Арно Фроже отметил, что это первый зафиксированный ими случай рабства за почти 40 лет защиты - информирует Центр стратегических коммуникаций.

Как сообщают RSF, Евгений Ильченко вернулся в тюрьму после нескольких месяцев принудительного рытья траншей. По данным одного из источников "Репортеров", сейчас его могут содержать в Таганроге в суровых условиях.

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