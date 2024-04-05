россияне выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год по приграничным громадам Черниговщины - Зеленский

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую область, где проверил строительство фортификаций и заслушал доклады военного и безопасностного руководства области по вопросу обороны, уничтожения российских ДРГ, противодействия обстрелам по границе, куда за прошлый год выпущено 15 тыс. снарядов.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении, передает УНН.

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Я благодарю всех, кто привлечен в регионе к строительству фортификаций: Черниговщина работает согласно графику. Заслушал доклады военного и безопасностного руководства области - вопрос обороны, уничтожение российских ДРГ, противодействие обстрелам. Во всех приграничных районах проблематика одинаковая. Постоянные российские издевательства - обстрелы, террор. На 15 тысяч жителей пограничных громад Черниговщины, которые подвергаются постоянным таким ударам из России, террористы выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год. Не жалеют - сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне пытаются достать буквально каждого человека и уничтожить жизнь в приграничных районах.

И каждый, кто защищает наших людей, все наши общины, всю нашу Украину, каждый в мире, кто помогает Украине, - настоящий защитник жизни. Я благодарен всем - добавил Зеленский.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский проинспектировал строительство фортификационных сооружений на Черниговщине, отметив важность своевременного и надежного выполнения работ.