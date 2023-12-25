россияне ударили почти 180 раз по Запорожской области: есть разрушения объектов инфраструктуры
Киев • УНН
Российские войска совершили 176 обстрелов в Запорожской области, повредив здания и инфраструктуру, но не причинив вреда гражданскому населению, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.
российские оккупанты за прошедшие сутки 176 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области, в частности, осуществили 28 БПЛА-атак. Раненых нет, однако есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
18 населенных пунктов под вражеским огнем - военные рф нанесли 176 ударов по Запорожской области
24 декабря оккупанты совершили 6 РСЗО-обстрелов Гуляйполя и Роботино, а также 28 БПЛА-атак Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Новоандреевки, Малиновки, Роботино, Волшебного, Малой Токмачки и Каменского.
142 вражеских артудара пришлись по территории Орехова, Левадного, Белогорья, Новоданиловки, Луговского, Преображенки, Гуляйполя, Пятихаток, Каменского и других прифронтовых городов и сел.
Поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали
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россияне ударили почти 180 раз по Запорожской области: есть разрушения объектов инфраструктуры
Российские войска совершили 176 обстрелов в Запорожской области, повредив здания и инфраструктуру, но не причинив вреда гражданскому населению, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.
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