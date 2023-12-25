За сутки в результате обстрелов рф в Донецкой области пострадали трое гражданских
В результате российских обстрелов были ранены трое гражданских лиц в Донецкой области.
В Днепропетровской области с вечера сбили пять дронов, из-за обломков был пожар и повреждения - ОВА
В Днепропетровской области было сбито пять беспилотников, что повлекло повреждения и пожар; о жертвах не сообщается.
ПС ВСУ: ночью уничтожили 28 из 31 вражеского "шахеда" и две ракеты, за сутки - "минус" два самолета рф
Силы обороны сбили 28 беспилотников, 2 ракеты и 2 самолета противника.
Еще плюс 760 оккупантов и два самолета: Генштаб обновил данные о потерях врага
С 24. 02.2022 по 25.12.2023 российские войска потеряли в Украине примерно 353 950 человек и 5877 танков, 329 самолетов и другой военной техники.
Силы ПВО за сутки сбили 29 вражеских "шахедов"
Украинские ПВО уничтожили 29 из 31 атакующего беспилотника "шахед" и два российских истребителя-бомбардировщика, а также нанесли удары по вражеским целям.
За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений: ситуация на фронте
Украинские войска уничтожили 29 вражеских беспилотников и 2 истребителя-бомбардировщика. Оборона также расширила свои позиции на Херсонском направлении.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе БпЛА и тактической авиации
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о приближении вражеских беспилотников к Одессе и наблюдают повышенную активность тактической авиации противника на востоке и юго-востоке.
Отремонтировали мост на трассе Борисполь-Мапиуполь, который ускорит доставку гуманитарных, промышленных и других грузов
Украина восстановила мост через реку Сула на трассе Борисполь-Мариуполь, улучшив транспортное сообщение и доставку грузов.
Сегодня Рождество Христово: традиции, обычаи, интересные факты
Считается, что впервые Рождество начали отмечать в Римской империи после того как император Константин сделал христианство официальной религией. Третий Вселенский собор в 341 году официально утвердил празднование Рождества Христова
День тыквенного пирога. Что еще можно отметить 25 декабря
Сегодня, 25 декабря, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня тыквенного пирога. Первые известные рецепты тыквенного пирога появились во французских и английских кулинарных книгах в конце 1600-х годов.