За сутки в результате обстрелов рф в Донецкой области пострадали трое гражданских

Российские войска за минувшие сутки ранили трех жителей Донецкой области - двух в Нью-Йорке и одного в Очеретино. Об этом в понедельник сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

За 24 декабря россияне ранили 3 жителей Донецкой области: 2 в Нью-Йорке и 1 в Очеретино - написал Мороз в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1796 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4414.

Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

Силы ПВО за сутки сбили 29 вражеских "шахедов"