россияне ударили дроном возле ТЦ в Харькове: что известно о последствиях
Киев • УНН
В Салтовском районе Харькова БПЛА ударил возле торгового комплекса в 11:30. Повреждены несколько припаркованных автомобилей и остекление здания, пострадавших нет.
В Салтовском районе Харькова вражеский дрон ударил возле торгового комплекса сегодня утром, повреждены несколько припаркованных автомобилей и остекление здания, предварительно, пострадавших нет, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
«В 11:30 в Салтовском районе города Харьков возле торгового комплекса зафиксирован удар вражеского БПЛА. Повреждены несколько автомобилей на парковке. Предварительно - пострадавших нет», - написал глава ОГА Синегубов.
«Прилет вражеского БПЛА в Салтовском районе. Удар пришелся вблизи одного из торговых центров. Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы», - добавил мэр Харькова Игорь Терехов.
Дополнение
По словам Синегубова, за прошедшие сутки в Харьковской области фиксировали:
- 15:38, Харьков, Салтовский район. Удар БПЛА «Молния-1». Повреждено остекление окон в многоэтажном доме и два автомобиля. Пострадала 70-летняя женщина.
- 14:00, Харьков, Слободской район. Удар БПЛА. Повреждена электроопора, остекление окон в трех многоэтажках по адресам. Пострадали две женщины 55 и 50 лет.
- 20:45, вражеская авиация осуществила удар КАБом по селу Уды Золочевской общины. Второй удар пришелся вблизи села Одноробовка. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.