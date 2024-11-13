россияне ударили дроном возле ТЦ в Харькове: что известно о последствиях

В Салтовском районе Харькова вражеский дрон ударил возле торгового комплекса сегодня утром, повреждены несколько припаркованных автомобилей и остекление здания, предварительно, пострадавших нет, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в среду в Telegram, пишет УНН.

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«В 11:30 в Салтовском районе города Харьков возле торгового комплекса зафиксирован удар вражеского БПЛА. Повреждены несколько автомобилей на парковке. Предварительно - пострадавших нет», - написал глава ОГА Синегубов.

«Прилет вражеского БПЛА в Салтовском районе. Удар пришелся вблизи одного из торговых центров. Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы», - добавил мэр Харькова Игорь Терехов.

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По словам Синегубова, за прошедшие сутки в Харьковской области фиксировали: