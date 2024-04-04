Россияне ударили дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровщины

Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности: сколько украинцев пострадали от вражеских взрывоопасных предметов в земле

В Международный день просвещения по вопросам противоминной деятельности Украина сталкивается с огромным вызовом: более 155 тысяч квадратных километров территории потенциально заминированы, что потребует десятилетий работы и миллиардов долларов для очистки, тогда как с начала российского вторжения мины уже убили 277 украинцев, в том числе 14 детей.