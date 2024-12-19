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россияне сосредоточили на трех направлениях около 150 тысяч военных - Волошин

россияне сосредоточили на трех направлениях около 150 тысяч военных - Волошин

Киев  •  УНН

 • 1810 просмотра

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Российские войска привлекли значительную часть стратегических резервов на ключевых направлениях. На Покровском, Кураховском и Времовском направлениях сосредоточено около 150 тысяч военных рф.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские войска привлекли значительную часть своих стратегических резервов для поддержания наступательных действий на нескольких ключевых направлениях. Речь идет о Купянском, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам Волошина, противник имеет численное преимущество как в живой силе, так и в вооружении и технике.

На трех самых активных тактических направлениях - Покровском, Кураховском и Времовском - действуют три крупные российские группировки войск: "Центр", „Юг" и „Восток". В целом их силы составляют около 150 тысяч личного состава:

- на Покровском направлении сосредоточено около 70 тысяч военных;

- на Кураховском - 35-36 тысяч;

- на Времовском - около 40 тысяч.

Распределение сил по направлениям

В окрестностях Часового Яра, на Краматорском направлении, действуют:

- 4-я отдельная мотострелковая бригада;

- 85-я и 88-я отдельные мотострелковые бригады;

- 98-я воздушно-десантная бригада.

На Покровском направлении сосредоточены соединения трех российских общевойсковых армий - 2-й, 41-й и 51-й армий центрального военного округа, а также приданные подразделения.

Кураховское и Времовское направления атакуют:

- 90-я танковая дивизия;

- 20-я мотострелковая дивизия;

- 5-я и 110-я мотострелковые бригады.

На Времовском направлении также развернуты силы 5-й и 36-й общевойсковых армий, 5-й отдельной танковой бригады, а также две бригады морской пехоты россии - 40-я и 336-я.

Ранее

УНН писал, что российские войска сосредотачивают основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях и значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времовском направлениях. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
kramatorskКраматорск