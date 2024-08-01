Киев • УНН
Оккупанты обустроили склад боеприпасов на улице Торговой в Мариуполе среди жилых домов. Советник мэра Петр Андрющенко назвал это очередным военным преступлением и тактикой «живого щита».
Российские военные во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области обустроили склад боеприпасов посреди жилого квартала, рассказал советник мэра города Петр Андрющенко, передает УНН.
россияне обустроили очередной склад с БК посреди жилого квартала по ул. Торговая. Очередное военное преступление. Очередное доказательство стандартной тактики «живого щита». Делает невозможным удар с воздуха. Почти. Но не избавляет от поджога. Ладно. Удалось в Гранитном, попробуем здесь
Дополнение
В Мариупольском городском совете 24 июля сообщали, что россияне активно будут фортификационные сооружения на трассе Мариуполь - Донецк. Также они продолжают попытки построить железную дорогу от ростова-на-дону до оккупированного Мариуполя.