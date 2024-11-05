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россияне распространили фейковое видео о фальсификациях на выборах США в Аризоне - CNN

россияне распространили фейковое видео о фальсификациях на выборах США в Аризоне - CNN

Киев  •  УНН

18:45 • 6792 просмотра

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Российские субъекты влияния распространили фейковое видео с ложными обвинениями в фальсификации выборов в Аризоне. Видео связано с "фабрикой троллей" пригожина и содержит фальшивое интервью с якобы бывшим помощником госсекретаря штата.

Российские субъекты влияния распространили фейковое видео с якобы фальсификациями на выборах президента США в штате Аризона. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Национального агентства по разведке, кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, передает УНН.

Российские субъекты влияния создали и распространили видео, которое ложно отражало интервью с лицом, утверждавшим о фальсификации выборов в Аризоне, что предусматривало создание фальшивых бюллетеней для голосования за рубежом и изменение списков избирателей в пользу вице-президента Камалы Харрис 

- пишет издание.

Отмечается, что фейковое видео связано с так называемой "фабрикой троллей" евгения пригожина, которая уже пыталась повлиять на президентские выборы в США 2016 года.

Видео в соцсети X распространила Мира Терада, пропагандистка, которая утверждает, что она "международная правозащитница" и руководительница Фонда борьбы с репрессиями. На нем видно, как Терада проводит фальшивое интервью с так называемым информатором, которого описывают как "бывшего помощника" госсекретаря Аризоны Адриана Фонтеса. Согласно инструменту обнаружения глубоких фейков, лицо, чье лицо размыто, а голос, кажется, сгенерирован ИИ, заявляет о фальсификации выборов в Аризоне.

Фонтес заявил, что эти заявления неправдивы.

Напомним

Дональд Трамп вместе с Меланией прибыли на избирательный участок в Палм-Бич для голосования. Бывший президент США также сделал заявление после процедуры голосования.

Трамп после голосования на выборах заявил, что уверен в своей победе.

Перед вечеринкой в честь выборов вице-президент, а ныне кандидат в президенты США Камала Харрис проведет день, мобилизуя избирателей колеблющегося штата с помощью радиоинтервью, прежде чем посетить семейный ужин, который она назвала традицией.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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kamala-kharrisКамала Харрис
donald-trampДональд Трамп