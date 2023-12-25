россияне пытаются доукомплектовать полицаев на ВОТ местными жителями
Киев • УНН
российские войска вербуют местных жителей на оккупированном юге Украины для работы в правоохранительных органах, используя средства массовой информации и сети для пропаганды.
Оккупанты принимают меры по доукомплектованию подразделений правоохранительных структур из числа местного населения временно оккупированных территорий юга Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
В течение текущего месяца российско-оккупационная власть на ВОТ Запорожской области проводила агитацию по вступлению в ряды подразделений "федеральной службы войск" так называемая "росгвардия,
Детали
В основном враг распространял свою агитацию через местные средства массовой информации и социальные сети.
Отмечается, что задачи, которые будут возложены на данные подразделения, это патрулирование городов в поисках нелояльных украинцев и укрепление и строительство военных укреплений для россиян. Также будут возложены обязанности по проведения "просветительской" деятельности в учебных заведениях, то есть пропаганда.
россияне собираются искать в Африке наемников для войны против Украины - Центр сопротивления25 декабрь 2023, 10:49 • 20990 просмотров
россияне пытаются доукомплектовать полицаев на ВОТ местными жителями
российские войска вербуют местных жителей на оккупированном юге Украины для работы в правоохранительных органах, используя средства массовой информации и сети для пропаганды.
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