россияне пытаются доукомплектовать полицаев на ВОТ местными жителями

Оккупанты принимают меры по доукомплектованию подразделений правоохранительных структур из числа местного населения временно оккупированных территорий юга Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

В течение текущего месяца российско-оккупационная власть на ВОТ Запорожской области проводила агитацию по вступлению в ряды подразделений "федеральной службы войск" так называемая "росгвардия, - говорится в сообщении.

Детали

В основном враг распространял свою агитацию через местные средства массовой информации и социальные сети.

Отмечается, что задачи, которые будут возложены на данные подразделения, это патрулирование городов в поисках нелояльных украинцев и укрепление и строительство военных укреплений для россиян. Также будут возложены обязанности по проведения "просветительской" деятельности в учебных заведениях, то есть пропаганда.

россияне собираются искать в Африке наемников для войны против Украины - Центр сопротивления