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rossiyane-pitayutsya-doukomplektovat-politsaev-na-vot-mestnimi-zhitelyami

россияне пытаются доукомплектовать полицаев на ВОТ местными жителями

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 11:24  •  17314 просмотра

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российские войска вербуют местных жителей на оккупированном юге Украины для работы в правоохранительных органах, используя средства массовой информации и сети для пропаганды.

Оккупанты принимают меры по доукомплектованию подразделений правоохранительных структур из числа местного населения временно оккупированных территорий юга Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

В течение текущего месяца российско-оккупационная власть на ВОТ Запорожской области проводила агитацию по вступлению в ряды подразделений "федеральной службы войск" так называемая "росгвардия,

- говорится в сообщении.

Детали

В основном враг распространял свою агитацию через местные средства массовой информации и социальные сети.

Отмечается, что задачи, которые будут возложены на данные подразделения, это патрулирование городов в поисках нелояльных украинцев и укрепление и строительство военных укреплений для россиян. Также будут возложены обязанности по проведения "просветительской" деятельности в учебных заведениях, то есть пропаганда.

россияне собираются искать в Африке наемников для войны против Украины - Центр сопротивления25 декабрь 2023, 10:49 • 20990 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
росіяни намагаються доукомплектувати поліцаїв на ТОТ місцевими мешканцями
Russians are trying to staff police in the TOT with local residents
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россияне пытаются доукомплектовать полицаев на ВОТ местными жителями

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