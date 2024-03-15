Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: разрушена 5-этажка и промышленное предприятие

В Никополе Днепропетровской области в результате вражеского обстрела из тяжелой артиллерии повреждены пятиэтажка и промышленное предприятие. Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

"Вечером агрессор ударил по Никополю. По городу попал из тяжелой артиллерии. "Повреждены пятиэтажка и промышленное предприятие. Впрочем, главное, что уцелели люди". написал Лысак

Жертв или пострадавших в результате атаки нет.

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