Враг атаковал жилые кварталы Херсона, а именно Корабельный район, в результате чего пострадала беременная женщина. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, пишет УНН.

российские войска снова обстреляли жилые районы Херсона, в результате чего пострадал Корабельный район города.

В результате атаки были повреждены частные дома, и зафиксирован один пострадавший. 32-летнюю беременную женщину с признаками отравления дымом срочно госпитализировали. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии под медицинским наблюдением.

Напомним,

Армия рф за прошедшие сутки атаковала 17 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены админздания, заведение общественного питания, магазин, частные автомобили, многоэтажка и 10 частных домов.