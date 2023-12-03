Россияне обстреляли Херсонскую область: погиб 78-летний мужчина

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  115330 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  163744 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  199313 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  186063 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  170301 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  162302 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  176136 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  228721 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  201172 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  28050 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  213161 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  26557 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200965 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  23498 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  45430 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Россияне обстреляли Херсонскую область: погиб 78-летний мужчина

В селе Садовое на Херсонщине в результате российского обстрела погиб 78-летний мужчина.

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Россияне обстреляли Херсонскую область: погиб 78-летний мужчина

В Киевском следственном изоляторе прокомментировали ситуацию относительно якобы избиения Дубинского

Киевский следственный изолятор сотрудничал с органами власти в расследовании предполагаемого избиения Александра Дубинского, медицинские осмотры показали, что потребность в госпитализации отсутствует, а факт избиения не подтвердился.

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В Киевском следственном изоляторе прокомментировали ситуацию относительно якобы избиения Дубинского

На Таврическом направлении возросла активность пехоты россиян - Тарнавский

На Мелитопольском направлении украинские войска отбили 55 боевых столкновений и нанесли значительные потери российским войскам, уничтожив 440 человек личного состава и 9 единиц военной техники противника.

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На Таврическом направлении возросла активность пехоты россиян - Тарнавский

россияне стали чаще использовать управляемые авиационные бомбы - Игнат

Российская тактическая авиация активно применяет управляемые бомбы на линии фронта, сообщается о более 100 ударов за один день, но стратегическая авиация пока не используется.

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россияне стали чаще использовать управляемые авиационные бомбы - Игнат

В Дании военных привлекут к охране посольств Израиля и синагог

Датские военные помогают полиции в защите еврейских объектов из-за роста террористических угроз, связанных с конфликтами на Ближнем Востоке, сообщает Министерство обороны Дании.

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В Дании военных привлекут к охране посольств Израиля и синагог

Сенаторы США просят Байдена запретить полеты в Китай

Пять сенаторов от Республиканской партии во главе с Марко Рубио призвали президента Байдена запретить поездки между США и Китаем из-за всплеска респираторных заболеваний в Китае. Китай отвергает эти опасения, называя их "злонамеренными выдумками"

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Сенаторы США просят Байдена запретить полеты в Китай

Британская разведка: преодоление российских систем ПВО стало одним из важнейших направлений войны в Украине

Отчеты британской разведки подчеркивают решающую роль российских систем ПВО "Тор" и "Панцирь" в противодействии украинским беспилотникам, отмечая человеческую выносливость, с которой сталкиваются экипажи систем "Тор".

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Британская разведка: преодоление российских систем ПВО стало одним из важнейших направлений войны в Украине

ВСУ ликвидировали оккупантов, которые расстреляли безоружных украинских воинов - Барабаш

Украинские войска ответили российским военным, которые казнили двух безоружных украинских солдат, сдавшихся в плен, а Виталий Барабаш сообщил, что все нападавшие были ликвидированы.

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ВСУ ликвидировали оккупантов, которые расстреляли безоружных украинских воинов - Барабаш

Стефанчук ответил на жалобы депутатов относительно не выпуска их за границу

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предоставил статистику зарубежных поездок народных депутатов, на фоне жалоб нардепов об отмене их зарубежных поездок.

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Стефанчук ответил на жалобы депутатов относительно не выпуска их за границу

Расстрел украинских военнопленных в Донецкой области: Офис генпрокурора начал расследование

Украина начала досудебное расследование по факту расстрела российскими военными безоружных украинских военнослужащих, поскольку это является нарушением Женевских конвенций и считается тяжким преступлением.

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Расстрел украинских военнопленных в Донецкой области: Офис генпрокурора начал расследование