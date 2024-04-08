Россияне обстреляли Часов Яр, один человек погиб

В течение воскресенья, 7 апреля, российские военные наносили удары по Часовому Яру и Елизаветовке в Донецкой области. Один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает УНН.

Детали

Сегодня утром оккупационные войска обстреляли город Часов Яр. В результате вражеской атаки погиб 51-летний местный житель сообщила Анастасия Медведева.

Также по данным пресс-секретаря, российские военные обстреляли село Елизаветовка Покровского района. Ранения получил мужчина 63 лет, его доставили в больницу.

Начать судебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 и ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Донецкой области россияне за минувшие сутки убили 5 гражданских