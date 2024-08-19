Россияне нанесли по Сумской области 256 ударов, ранены четыре человека

В течение дня военные РФ совершили 69 обстрелов Сумской области, было зафиксировано 256 взрывов. В Есманьской и Середино-Будской общинах ранены люди. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Детали

Краснопольскую громаду обстреливали из минометов (79 взрывов), реактивной системы залпового огня (8 взрывов) и артиллерии (48 взрывов). Также были пуски неуправляемых авиационных ракет с вертолетов (8 взрывов) и обстрелы FPV-дронами (4 взрыва).

На Великописаревскую громаду сбросили 4 взрывчатки с беспилотника. Также были пуски неуправляемых авиационных ракет с вертолета (9 взрывов), минометные обстрелы (23 взрыва), авиаудар управляемой бомбой (1 взрыв) и артобстрелы (18 взрывов).

Глуховскую общину обстреливали FPV-дронами (6 взрывов).

В Середино-Будской громаде зафиксированы обстрелы FPV-дронами (10 взрывов), в результате чего получили ранения два жителя громады. Также был обстрел из минометов (4 взрыва).

В Хотинской общине было 4 удара авиабомбами.

Новослободскую громаду атаковали FPV-дроном.

На Белопольскую громаду сбросили 3 взрывчатки с беспилотника. Также был удар авиабомбой.

На Шалыгинскую громаду сбросили 9 мин. Также были авиаудар управляемыми бомбами (3 взрыва) и обстрелы FPV-дронами (2 взрыва).

Миропольскую громаду атаковали тремя управляемыми авиабомбами.

В Эсманьской общине зафиксирован обстрел FPV-дроном (1 взрыв), авиаудары управляемыми бомбами (3 взрыва) и сброс взрывных устройств с беспилотника (4 взрыва). В результате обстрелов ранены два гражданских человека.

В Дружбовской громаде был обстрел FPV-дроном.

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