Российские войска продолжают попытки атаковать малыми пехотными группами позиции Сил обороны на юге Украины. Оккупанты атакуют силами 2-1 отделения, это группы численностью от 2-3 человек до 10-12 без использования тяжелой бронетехники, и порой - без всякой техники, кроме разве что мотоциклов. Об этом рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Детали

"россияне продолжают свои попытки атаковать малыми пехотными группами. Силами 2-1 отделения, это группы численностью от 2-3 человек до 10-12 без использования тяжелой бронетехники, и порой - без всякой техники, кроме разве что мотоциклов. В частности, когда я говорю, что они активизировались в последнее время в районе Малой Токмачки и Новоандреевки, то именно там они пытаются использовать мотоциклы для быстрой транспортировки к переднему краю атаки, или к другим позициям. И эти мотоциклы уничтожаются, или повреждаются. В частности, за позапрошлые сутки было уничтожено 4 мотоцикла, а за минувшие сутки - один мотоцикл", - сказал Лиховой.

Он добавил, что за прошедшие сутки оккупанты на юге потеряли 48 единиц вооружения и военной техники, среди них - 2 РСЗО БМ-21 "Град", САУ 2с9 "Новая", противотанковая пушка М-12 "Рапира", МТ-ЛБ.

Также Силам обороны удалось уничтожить 99 человек и троих взять в плен.

Напомним

На передовой зафиксировано 135 боевых столкновений.