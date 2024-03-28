россияне на оккупированной Донетчине начнут призыв с 1 апреля

Глава так называемой "днр" денис пушилин приказал создать призывную комиссию на временно оккупированных территориях. россияне планируют провести призыв на военную службу на оккупированной части Донетчины с 1 апреля. Об этом говорится в тексте соответствующего "указа", передает УНН.

"Указ", который был обнародован 28 марта, называется "О мерах по обеспечению призыва граждан 1994-2006 годов рождения на военную службу в Донецкой Народной Республике в 2024 году".

Дополнение

Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что на оккупированной россиянами части Луганской области - новые признаки принудительной мобилизации, в частности в Сорокино и Молодогвардейске массово раздают повестки.

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